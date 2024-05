Sterke Nederlandse zorgt voor twee op rij in Baskenland

In de Ronde van het Baskenland voor vrouwen zijn we twee etappes ver. En tot dusver hebben we nog maar één winnares, van Mischa Bredewold is al twee dagen op rij de overwinnares van de dag. Ze staat dan ook logischerwijze aan de leiding.

Vrijdag was er de eerste etappe in de Itzulia Women. Daarin was Mischa Bredewold uiteindelijk de beste na een groepsprint met een groep van bijna zeventig man. Ze bleef toen Sierra en Vollering voor, met Fleur Moors op een knappe vijfde plek. Zaterdag kregen we en etappe van een dikke honderd kilometer van Basauri naar Basauri. En opnieuw was het Mischa Bredewold die uiteindelijk kon gaan vieren. Deze keer deed ze dat op een iets accidentrijker parcours. 🚴🇪🇸 | Mischa Bredewold doet het opnieuw! Net als gisteren wint ze de etappe. Wat is ze geweldig in vorm. 😳😳 #ItzuliaFemenina2024



📺 Koers kijk je op discovery+ pic.twitter.com/E2kAwLkAs6 — Eurosport Nederland (@Eurosport_NL) May 11, 2024 Het lastigste deel van de 2e rit lag op 40 kilometer van de streep. De Urruztigaina is amper 1,5 kilometer lang, maar aan gemiddeld meer dan 12%. Vollering probeerde het daar, maar raakte nooit voldoende weg om voor de dag- en eindzege te kunnen gaan. Twee op twee voor Bredewold En dus werd het opnieuw een sprint, met Bredewold als primus inter pares. Mavi Garcia was deze keer tweede op een seconde, voor Labous, Vollering en Baril onder meer. In de stand heeft Bredewold zo een goede zaak gedaan. Ze heeft nu veertien seconden voorsprong op Labous en vijftien op Mavi Garcia. Zondag eindigt de driedaagse in het Baskenland met een rit van en naar Donostia. Dan probeert Bredewold haar leidersplaats in de stand te verdedigen.