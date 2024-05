Mauri Vansevenant laat zich uit over favoriete koers

Mauri Vansevenant is bezig aan een goede Giro d'Italia. Na een dikke week staat hij nog steeds tussen de mensen en ook na de tijdrit staat hij nog in de top-20 van het klassement. En hij laat zeker bergop goede dingen zien.

Mauri Vansevenant verloor in de tijdrit van vrijdag weliswaar zes plaatsjes in het klassement, maar staat nog steeds in de top-20 op 6'31" van de ongenaakbare Tadej Pogacar. De top-10 is geen twee minuten verwijderd van de jonge Belg.

In een interview met Het Nieuwsblad heeft de Belg zich uitgelaten over onder meer zijn favoriete race. Daarbij komt hij uit bij vrij logische koersen met een zwaarder profiel, zoals de Ronde van Lombdarije en Luik-Bastenaken-Luik.

“Dat zijn natuurlijk twee Monumenten. Zoveel eendagswedstrijden staan er niet op mijn programma. Vaker rij ik rondes van een week of tien dagen, maar naar die twee kijk ik altijd uit. Hopelijk mag het me op een dag een keer lukken. Met een goeie dag, kan er veel."

Ronde van Vlaanderen geen plezier voor Vansevenant

Andere races ziet hij veel minder zitten: "De Ronde van Vlaanderen, ik zou die wel kunnen uitrijden, maar ik kan er niet meedoen voor de prijzen. Dan is het interessanter voor mij om de Ronde van het Baskenland in die periode te rijden."

"Qua belevenis moet die ronde trouwens niet echt onderdoen, die Basken zijn ook fanatiek. De Ronde staat niet op mijn to do list, ik zou er geen probleem mee hebben om ze nooit te rijden. Roubaix ook trouwens, als ik daar start bewijs ik mezelf geen dienst en de ploeg nog minder."