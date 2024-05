Patrick Lefevere komt met verbazende quote over ploeg Tour de France

Remco Evenepoel is klaar om in de Tour de France te schitteren. Hij is na zijn valpartij in de Ronde van het Baskenland stilaan klaar om er opnieuw te staan. En wat met de rest van de ploeg in de Tour de France?

Patrick Lefevere geeft in zijn column in Het Nieuwsblad aan waar Remco Evenepoel momenteel is en wat de plannen zijn naar de Tour de France toe. Vanop een hoogtestage is het alle hens aan dek de komende weken.

"Op dit moment is Remco op hoogtestage in Sierra Nevada. Samen met Yves Lampaert, Casper Pedersen, Gianni Moscon, Ilan Van Wilder en Mikel Landa. Ook hij is ondertussen min of meer blessurevrij", aldus Lefevere.

© photonews

"Het is geen geheim dat de renners die op dit moment bij Remco zijn een goeie kans maken om straks ook mee te gaan naar de Tour. Met een speciale vermelding voor Louis Vervaeke, die niet in Spanje is omdat hij net opnieuw vader is geworden."

Niemand zeker van zijn ploeg

"Normaal zou ook Mattia Cattaneo een vaste waarde zijn in de Tourploeg, maar hij is al een paar maanden op de sukkel. Eerst een COVD-besmetting, nu problemen met de schildklier. Jammer, maar helaas: hij zal er ook niet bij zijn in de Tour."

“Naast kopman Evenepoel is op dit moment niemand zeker van een selectie. De procedure is al een paar jaar dezelfde: een longlist van een twaalftal renners die er allemaal moeten van uitgaan dat ze erbij zijn. Uiteindelijk distilleren we daar een ploeg van acht uit. Zoals altijd: de achtste naam is de moeilijkste, dat zal nu niet anders zijn.”