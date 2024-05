Michel Wuyts schat sterktes en zwaktes van Uijtdebroeks in: "Vraag dat maar aan Evenepoel"

Cian Uijtdebroeks heeft een degelijke prestatie neergezet in de eerste tijdrit van de Giro. En dus staat de jonge Belg nog steeds zevende in het klassement tot dusver. Hoopvol, al blijft het volgens de analisten wat halfslachtig. En dus is er nog werk aan de winkel.

Michel Wuyts laat zich in zijn column in Het Laatste Nieuws uit over Cian Uijtdebroeks en wat er dit jaar met hem moet gebeuren in de Giro. De commentator en analist ziet de positieve zaken, maar ook de dingen die de jonge Belg nog mist.

"Ondanks weer een halfslachtige tijdrit - wat levert die knoert van een helm nu in godsnaam op? - zijn de tekenen gunstig. Cian showt souplesse in lijf en geest. Hij groeit in leiderschap. In een netelige situatie geeft hij strakke commando's."

"Vooral Valter pikt ze vlot op. De rest van het team zwemt in ellende. Dat moet keren. Isolement kan de jonge kopman in overgangsritten minuten kosten. Let wel, de positivo in Cian dwingt me naar rooskleurige gedachten", aldus Wuyts.

Werken aan explosiviteit

De analist haalt aan dat Uijtdebroeks een hoge VO2max (91) heeft en dat Uijtdebroeks in het slot van de Giro d'Italia daar kan van profiteren. Dan zijn er veel lange slotcols, tot wel 25 kilometer. Daar kan hij zijn gangen alleen gaan.

"Het zal echt alleen moeten. De evolutie in Oropa, op dag twee, zet Cians troeven en manco's in vetjes. Uijtdebroeks klom er beter dan Thomas en Martínez, maar spartelde machteloos in de sprint bergop. Explosiviteit aanscherpen is een werk van twee jaar. Vraag het Evenepoel maar."