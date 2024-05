Brute pech voor Cian Uijtdebroeks in zoektocht naar tijdwinst

De Giro trekt vandaag opnieuw de bergen in. De aankomst van de achtste rit ligt bovenop Prati di Tivo, een beklimming van eerste categorie. Voor Cian Uijtdebroeks een mogelijkheid om proberen de witte trui te heroveren.

En eventueel ook wat tijd terug te winnen richting een mogelijke top-5 of top-3. Dat zal Uijtdebroeks wel moeten gaan doen zonder Christophe Laporte. Hij zal er in de achtste etappe niet meer bij zijn voor zijn team.

De renner van Visma - Lease a Bike heeft forfait moeten geven. De Fransman is nog niet volledig hersteld van zijn val in de vijfde etappe en dus gaan we de Europese kampioen niet meer terug zien in het peloton van de Giro.

🇮🇹 #GirodItalia



Unfortunately we have to report that Christophe Laporte will not start today. He never fully recovered after his crash in stage 5. Together with the team, it was decided to take the necessary rest. Get well soon, champ 🫶🏼 pic.twitter.com/GNLEPWcHfk