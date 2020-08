Israel Start-Up Nation haalt superknecht voor Chris Froome weg bij Lotto-Soudal

Het gerucht al een tijd de ronde, maar nu heeft Israel Start-Up Nation de transfer officieel bekendgemaakt. Carl Fredrik Hagen, een 28-jarige Noor, zal volgend seizoen Chris Froome moeten bijstaan in de bergen.

Hagen wordt gezien als een goede klimmer en vorig seizoen eindigde hij in de Ronde van Spanje op de achtste plaats in het algemeen klassement voor Lotto-Soudal. De Noor zal vanaf volgend seizoen dus vooral Froome moeten helpen, maar hij zal ook zijn eigen kansen krijgen.

ISN welcomes Norwegian, emerging talent: @CFHagen



- Sylvan Adams: "Hagen will support Froome at Grand Tours & fulfill his GC potential"

- Hagen: "Expect to get GC results and help ISN leaders in mountains!"



More information: