🎥 Groenewegen ramt Jakobsen in de nadarhekken in Polen, Lefevere wil naar rechter stappen

In de eerste etappe van de Ronde van Polen is Dylan Groenewegen als eerste over de finish gekomen. Dat hij de etappeoverwinning op zijn naam mag schrijven lijkt alleszins zeer klein. De sprinter van Jumbo-Visma duwde zijn collega Jakobsen in de laatste meters in de nadarhekken.

De renners kregen een geaccidenteerde eerste etappehelft voor de boeg, maar de laatste vijftigtal kilometers waren redelijk vlak, een massasprint leek niet uitgesloten te kunnen worden.

Daar kwam het ook toe in de straten van Spodek, Katowice. In de laatste kilometer neemt Ballerini van Deceuninck-Quick.Step een heel lange beurt op zich om dan de troepen los te laten.

Groenewegen lijkt naar de overwinning te spurten al komt zijn landgenoot en Nederlands kampioen Fabio Jakobsen nog heel goed opzetten. Groenewegen voelt het gevaar aankomen en duwt Jakobsen opzij. Het enige probleem is dat de weg daar ophoudt en de nadars daar staan.

Jakobsen kan geen kant meer uit en komt hard in aanvaring met de nadarhekken én de aankomstboog. Na de finish komen onder meer Groenewegen, Sarreau en Jasper Philipsen ten val.

Er is nog geen update gekomen over de gezondheidstoestand van Jakobsen. Patrick Lefevere heeft al gereageerd op het nieuws en vindt dat ze Groenewegen in de gevangenis moeten stoppen en dreigt met juridische acties.

They have to put this guy of @TeamJumbo in jail 😡 — Patrick Lefevere (@PatLefevere) August 5, 2020