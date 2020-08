Van Aert spurt naar knappe derde plaats, Démare wint Milaan-Turijn

Arnaud Démare heeft Milaan-Turijn gewonnen. De Franse sprinter van FDJ was in de massasprint sneller dan Caleb Ewan van Lotto-Soudal en Wout van Aert.

Vorig jaar won Michael Woods Milaan-Turijn voor Alejandro Valverde, het parcours zag er dus helemaal anders uit dan het vlakke parcours van dit jaar.

Veel sprinters aan de start dus een massasprint was onvermijdelijk in de straten van Turijn. Op 7 kilometer van het einde valt Yves Lampaert. De renner van Deceuncink-Quick.Step heeft wellicht zijn sleutelbeen gebroken.

Het waren de troepen van FDJ die de laatste kilometers controleerden en kopman Démare in ideale positie richting de laatste hectometers stuurden. Ewan zat in het wiel van Démare maar kon niet meer over de Fransman komen. Van Aert moest van net iets te ver komen om Démare te bedreigen, maar reed wel een heel knappe sprint.

Na 2x een tweede plaats sinds de heropstart, is het de eerste overwinning van Démare sinds de coronabreak.