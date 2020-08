Vansevenant debuteert voor Deceuninck-Quick.Step aan zijde van de in Burgos zo sterke Almeida

Het grote werk kan nu echt beginnen voor de 21-jarige Mauri Vansevenant. Zijn eerste koers voor Deceuninck-Quick.Step komt eraan. De jonge West-Vlaming gaat zijn debuut maken voor het topteam in de Tour de l'Ain, die donderdag van start gaat.

Deze driedaagse verwelkomt het peloton op Franse wegen van 7 tot en met 9 augustus. Ook in de Tour de l'Ain zijn slechts zes renners aan de start toegelaten. Deceuninck-Quick.Step trekt er met een jonge ploeg naartoe: Almeida, Bagioli, Cavagna, Hodeg, Van Lerberghe en Vansevenant zullen er koersen.

Voor Vansevenant is er een eerste profkoers. De ervaren Rik Van Slycke zal hem zeker goed in de gaten houden. "Elke koers die we nu kunnen rijden is bonus. In de Tour de l'Ain zijn er korte ritten, maar op een zwaar parcours. Het is een goede kans om João Almeida weer bezig te zien", weet de sportdirecteur. "Hij reed een erg indrukwekkende Ronde van Burgos en kan opnieuw voor een sterk resultaat gaan."

Almeida werd derde in de Ronde van Burgos, na Evenepoel en Landa. Mooi dat Vansevenant aan de zijde van zo'n ander jong klimtalent zijn intrede in het profwielrennen kan maken. "De ploeg bestaat uit veel jonge kerels. We zijn gemotiveerd en zullen er het beste van maken zoals we altijd doen."