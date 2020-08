Van Aert test de benen in Milaan-Turijn en merkt dat het goed is: "Geen schrik voor Sanremo"

Van der Poel had gezegd dat hij niet mee zou sprinten in Milaan-Turijn, maar Wout van Aert was dat wel van plan. Zo gezegd zo gedaan, van Aert kwam als derde over de finish in Turijn en moest enkel Démare en Ewan voor zich dulden.

Achteraf was van Aert tevreden over zijn wedstrijd. "Ik onthoud dat er niets mis is met mijn sprint", reageert van Aert bij Het Nieuwsblad. "Ewan en Démare sprintten naar mijn gevoel niet sneller dan ik, ik zat gewoonweg iets verder gepositioneerd. Ik weet dat ik niet bang moet zijn als we zaterdag in Sanremo met een kleine of grote groep naar de finish trekken", klinkt het.

De renner van Jumbo-Visma acht zichzelf grotere kansen toe in Sanremo. "Er zijn meer hoogtemeters dan in deze wedstrijd, de sprinters zullen vermoeider aan de slotsprint beginnen. Dat zal mijn kansen ten goede komen. Het vertrouwen dat ik hier getankt heb, zit nu stevig in mijn achterzak", besluit hij.

Het vertrouwen in zijn sprint zit in zijn achhterzak, maar het vertrouwen in zichzelf was na winst in de Strade Bianche ongetwijfeld nooit ver weg.