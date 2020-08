Belgische sprinters vinden zwaardere straffen bij gevaarlijke sprintmanoeuvres een goed idee: "Mag gerust een schorsing van twee maanden zijn"

De val van Fabio Jakobsen zorgt voor veel ophef in het peloton. Patrick Lefevere dreigt zelfs met een rechtszaak en ook in het peloton vinden ze dat zo'n acties zwaarder bestraft moeten worden.

Het Nieuwsblad vroeg aan Jasper Philipsen, Jasper Stuyven en Edward Theuns, drie sprinters die aan het werk zijn in de Ronde van Polen, of het een goed idee zou zijn om gevaarlijke sprintmanoeuvres zwaarder te bestraffen.

Het antwoord was duidelijk. "Het mag zelfs een schorsing van twee maanden zijn. Er zou, net zoals in het voetbal, een reviewcommissie kunnen komen. Misschien kan het helpen om dit in de toekomst te vermijden", klinkt het.