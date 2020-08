Victor Campenaerts viel in tijdrit Ronde van Tsjechië, maar: "zo hard heb ik nog nooit gereden"

Pech voor Victor Campenaerts. De Belgische renner van NTT viel met zijn ploeg en werd zo ook laatste in de ploegentijdrit. Toch ging het niet slecht bij de ploeg, want voor de val waren ze goed op weg om een goede tijd neer te zetten.

Victor Campenaerts was, ondanks de valpartij, tevreden over zijn wedstrijd. "Ik reed zeer hard. Zo hard had ik zelfs nog nooit gereden. Het zijn goede signalen voor het Belgisch kampioenschap", laat Campenaerts weten bij Sporza.

Het NTT-team ging volgens Campenaerts zeer snel. Ze werden laatste op twee minuten van Mitchelton-Scott, maar als ze niet waren gevallen, had het er helemaal anders uit kunnen zien. "We hadden het Mitchelton-Scott moeilijk kunnen maken als we naar de cijfers van Strava kijken."