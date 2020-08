Deceuninck-Quick.Step verwelkomt opnieuw een stagiair en laat hem debuteren in Gran Piemonte

Komt er navolging na het succesverhaal van Jannik Steimle bij Deceuninck-Quick.Step? De Duitser ging vorig jaar in augustus stage lopen bij het team en reed zo sterk dat hij prompt een contract voor twee jaar voorgeschoteld kreeg. Nu geeft de ploeg opnieuw de kans aan een stagiair.

Dit keer gaat het om een 20-jarige Amerikaan, Sean Quinn. Quinn is afkomstig uit Los Angeles en maakt de omschakeling naar het profwielrennen via het Hagens Berman Axeon-team van Axel Merckx. Quinn beschrijft zichzelf als een klassementsrenner die sterk is in de bergen, maar zich ook uit de slag kan trekken op het vlakke en in de tijdritten.

Vorige winter heeft Quinn op stage al meegetraind bij Deceuninck-Quick.Step. Uitkijken of hij zijn talent verder kan ontwikkelen. Binnen enkele dagen, in de Gran Piemonte, mag hij voor het eerst de trui van de blauw-witte formatie aantrekken.