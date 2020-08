🎥 📷 Ploegenpresentatie Deceuninck-Quick.Step en nog veel meer vanuit Milaan!

Het is eindelijk zover: met Milaan-Sanremo staat het eerste Monument van het wielerjaar voor de deur. In Milaan maken de verschillende renners en de ploegen zich klaar om er stevig in te vliegen. Onze man ter plekke bezorgde al vast deze beelden.

In de foto hierboven ziet u alvast dat de renners van Deceuninck-Quick.Step hun opwachting gemaakt hebben op het podium voor de ploegenpresentatie. Iedereen wil wel een kiekje van diegenen die voor de Wolfpack deelnemen aan Milaan-Sanremo. Bekijk HIER ook de video van de ploegenpresentatie. Voorts zijn ook vele ogen gericht op Philippe Gilbert. Als hij straks Milaan-Sanremo wint, heeft hij alle Monumenten op zijn palmares staan. Ook alle andere renners hebben zich uiteraard gemeld voor de start. Ook de ploegwagens staan klaar. Instructies vanuit de volgwagen kunnen straks mogelijk mee het verschil maken. Bekijk HIER nog een filmpje van aan de start van Milaan-Sanremo.