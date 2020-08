Philippe Gilbert komt met heuglijk nieuws: begin 2021 voor de derde keer vader

Zijn eerste grote succes in de koers dit jaar moet er nog komen, maar Philippe Gilbert kent wel het pure geluk op privévlak. Hij gaat immers voor een derde keer vader worden. Zijn vriendin Bettina is in blijde verwachting.

Gilbert heeft op Twitter aangekondigd dat hij en Bettina de ouders worden van een kindje. Voor Philippe en Bettina is het hun eerste kindje samen. Philippe Gilbert heeft al twee kinderen, twee zoontjes, uit zijn huwelijk met Patricia Zeevaert. Nous sommes heureux @bettina_pesce et moi même d’annoncer la venue de notre enfant pour le début d’année 2021. pic.twitter.com/SM2HBtH7Q5 — PHILIPPE GILBERT (@PhilippeGilbert) August 9, 2020 "Bettina Pesce en ik zijn gelukkig dat we de komst van ons kindje kunnen aankondigen voor het begin van 2021", aldus Philippe Gilbert.