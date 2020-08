Jumbo-Visma herhaalt kunststukje met Roglic als sublieme afwerker en eindwinnaar, Ineos likt wonden

De etappe naar de Grand Colombier moest de beslissing brengen in de Tour de l'Ain. Primoz Roglic had in de tweede etappe bergop al met verve het werk van zijn team afgerond en deed dat nu nog eens netjes over. In de rit en het klassement eindigde Roglic op 1 en Bernal op 2.

Een ontsnapping van twaalf renners kleurde de etappe. Met daarbij ook een Belg: de in de Tour de l'Ain debuterende Mauri Vansevenant. Ook zijn ploegmaat en eerdere ritwinnaar Bagioli was mee. Lotto Soudal stuurde Carl Fredrik Hagen mee. De andere vluchters waren Seigel, Vincent, Bernard, Barta, Rosskopf, Zimmerman, Würtz en Arensman.

Bagioli slaagde er in eerste instantie in om al zijn medevluchters af te schudden, maar kreeg op de Grand Colombier wel weer het gezelschap van Bernard. Op 14 km van de aankomst werden ook zij allebei gegrepen door de groep der favorieten.

FROOME IN DIENENDE ROL

De klassementsploegen zorgden voor een stevig tempo en met 12 km te gaan bleven er slechts dertien renners over. Froome deed zijn werk voor Ineos tot op 8 km van de meet. Bernal leek niet zijn beste dag te hebben, maar klampte aan. Jumbo-Visma had diep in de finale nog altijd vier renners in de - op dat moment - kopgroep van negen.

Richie Porte had nog een aanval in de benen. Kruijswijk en Dan Martin haakten toen definitief af in de groep voorin. Dumoulin leverde een laatste inspanning, Porte versnelde nog eens, maar vijf renners konden nog mee. Net als in de vorige rit had Roglic nog het meeste punch over met de top in zicht. De Sloveen van Jumbo-Visma haalde het voor Bernal en Quintana.

VOORDEEL JUMBO-VISMA MET OOG OP DE TOUR

Met zijn tweede ritzege op rij verzekerde Roglic zich ook meteen van eindwinst in de Tour de l'Ain. Bernal verweerde zich in deze korte rittenkoers zo goed hij kon, maar moet ook in het klassement vrede nemen met plek tween en staat binnen Ineos op eenzame hoogte. De hulp van de ploegmaats met het oog op de Ronde van Frankrijk is er wel, maar draagt minder ver dan bij Jumbo-Visma voor Roglic.