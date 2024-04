Afzeggen Van Aert was zware opdoffer, maar andere grote naam tekent wél present in Giro: "Ik ga afzien als de beesten"

Volg Wielerkrant nu via WhatsApp!

Er werd zo naar uitgekeken, zowel door de renner zelf als door de organisatie. Van Aert zou de Giro voor de eerste keer op zijn programma zetten. Een val in Dwars door Vlaanderen heeft er alles over beslist, maar nu is er voor de Giro-organisatie wel een opsteker.

Uiteraard is het de betrachting om zo veel mogelijk grote namen naar de Giro te lokken. Van Aert had zeker in die categorie gepast. Met Tadej Pogacar heeft de Giro wel een andere topper om mee uit te pakken en inmiddels verklaart ook Nairo Quintana dat hij in mei aan de start zal staan. Dat blijft een tweevoudig groterondewinnaar. Nochtans werd bij hem een scheur ter hoogte van het borstbeen en de verplaatsing van het sleutelbeen vastgesteld na een val in Catalonië. Quintana doet zijn verhaal bij Ciclismo a fondo. "Ik begin nu te trainen met mijn mountainbike. Dat is iets beter voor het sleutelbeen. Door vroeger te beginnen trainen, kan ik de Giro halen." GEEN TIJD OM TE FEESTEN VOOR QUINTANA Daar wil Quintana weer ritme opdoen. "Aan het einde van die wedstrijd probeer ik goede etappes te rijden en klaar te zijn voor het tweede deel van het seizoen. Het is duidelijk dat ik daar niet ben om te feesten. Ik zal afzien als de beesten. Ik weet dat het zo zal zijn, maar het is belangrijk om er te zijn", vindt de Colombiaan. © photonews Al is het voor iemand als hij belangrijk dat hij zich nuttig kan maken, al zal het dan vooral zijn in dienst van zijn ploegmaats bij Movistar. "Een kampioen blijft een kampioen. Ik hou van winnen. Ik heb een grote verantwoordelijkheid om het team te helpen", ziet de 34-jarige ronderenner dat zeker en vast zitten. GIRO VERWELKOMT QUINTANA OP LAATSTE MOMENT Hoe zal het in de praktijk verlopen, aangezien de nodige trainingsessies hem nog volop moeten klaarstomen? "Ik blijf zo lang mogelijk in Colombia en reis dan praktisch rechtstreeks naar de Giro."