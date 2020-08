Beter wordende Dumoulin geniet bij Jumbo-Visma: "Kan me voorstellen hoe ze zich bij Ineos al jaren moeten voelen"

Beetje bij beetje timmert Tom Dumoulin aan de weg naar de top en er zijn zeker tekenen van hoop. Wie hem zondag in de Tour de l'Ain aan de kop van het peloton zag sleuren, weet dat deze Dumoulin nog van waarde kan zijn voor Jumbo-Visma.

Een verschil ook met de rit van zaterdag, want dan had hij het een stuk lastiger. Dumoulin is nog op zoek naar regelmaat, erkent hij bij de Nederlandse krant De Telegraaf. "Het is aan mij om te proberen die lijn recht te krijgen, en zo hoog mogelijk. "

Er is gekeken naar alle facetten

Jumbo-Visma kwam als geheel waanzinnig sterk voor de dag in de Tour de l'Ain. Dumoulin heeft lof voor de mensen die de ploeg van 2020 hebben samengesteld. "Nu kan ik me een beetje voorstellen hoe ze zich bij Ineos al jaren moeten voelen. Er is gekeken naar alle facetten van een wielerploeg. steeds met de intentie om alles te verbeteren of te perfectioneren."

Het maken van enkele slimme keuzes was daarbij cruciaal. "Met een paar gerichte aankopen, van wie ik eigenlijk de enige ben die een zekere naam heeft, maar voornamelijk eigen kweek. Het voelt geweldig om van zo'n gezelschap deel uit te maken."