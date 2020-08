Est met heel wat ervaring is op weg naar Circus-Wanty Gobert

Circus-Wanty Gobert staat dicht bij een mooie transfer. Zo zou Rein Taaramäe op weg zijn naar de ploeg. De 33-jarige Est heeft heel wat ervaring en reed in het verleden onder meer voor Astana en Katusha.

Volgens Wielerflits is Rein Taaramäe op weg naar Circus-Wanty Gobert. De 33-jarige Est komt over van Total Direct Energie. Fabian Doubey maakte eerder al de omgekeerde beweging van Total Direct Energie naar Circus-Wanty Gobert.

In het verleden reed Taaramäe onder meer voor Cofidis, Astana en Katusha. Hij won al een etappe in de Giro en ook in de Vuelta heeft hij al een rit op zijn naam kunnen zetten.