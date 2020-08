Het gaat beter met Fabio Jakobsen: woensdag gaat hij met privévlucht naar ziekenhuis in Nederland

Vorige week kwam Fabio Jakobsen zwaar ten val in de eerste etappe van de Ronde van Polen. Hij viel na een duw van Dylan Groenewegen. De Nederlandse sprinter lag enkele dagen in een kunstmatige coma, maar nu gaat het beter met hem.

Fabio Jakobsen wordt woensdag zelfs met een privévlucht overgebracht naar een ziekenhuis in Nederland. Daar zal de Nederlandse sprinter van Deceuninck–Quick-Step verder revalideren. Zijn ploeg heeft het zelf via Twitter laten weten.

We have a fresh update on @FabioJakobsen's condition:https://t.co/KQ8ZP0qJf2#ForzaFabio

