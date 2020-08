Jan Bakelants over de Critérium du Dauphiné: "In deze etappe kunnen we verschillende kaarten uitspelen"

Jan Bakelants zit in de selectie van Circus–Wanty Gobert voor de Critérium du Dauphiné. Volgens Bakelants zal de rittenwedstrijd zeer zwaar worden. "De Dauphiné wordt zeer vermoeiend, want er zijn weinig overgangsritten", vertelde Bakelants in een interview met zijn ploeg.

Bakelants ziet ook een sterk deelnemersveld. "Het zal moeilijk worden voor ons om ons te tonen in de bergen, want er zijn heel wat klimmers van een hoog niveau bij. In de eerste etappe kunnen we wel verschillende kaarten uitspelen", aldus Bakelants.

🇧🇪 @Jan_Bakelants🎙"This #Dauphiné is very exhausting, without transition stages. The level of climbers is very high, so it will be difficult to show ourselves in the high mountains. But for stage 1 we’ve got several cards to play!"



📄 https://t.co/S13Y9cGDcw



📷@cyclingmedia_ag pic.twitter.com/hhlwaJOZYf