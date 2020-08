José De Cauwer is het helemaal oneens met Lance Armstrong en reageert: "Dat maakt alles rond Van Aert nog groter"

Wout Van Aert legde Julian Alaphilippe erop in een sprint met twee in Milaan - Sanremo. Al waren sommige buitenlandse analisten niet zeker of Van Aert wel zou gewonnen hebben zonder die lekke band voor Alaphilippe eerder in de race.

Het is een feit: Alaphilippe verschoot toch wel een cartouche door te moeten terugkeren na een lekke band. Volgens Lance Armstrong hadden we een Franse winnaar gezien zonder die lekke band. "Niet mee eens", is José De Cauwer duideljik in de podcast De Tribune. "Weet je wat ik straf vond aan Van Aert? Dat hij vier-vijf kilometer van de Poggio nog helemaal achteraan zat. Dat was heel verstandig." Maakt alles nog groter als je ziet vanwaar hij komt "Al dat trekken en sleuren naar voren toe van de andere favorieten? Daar verschiet je ook energie mee en dat was te vroeg." "Vooraan zitten ze vol in de wind à bloc om toch maar te proberen vooraan te blijven en Van Aert moest op dat moment twee keer trappen, eens stoppen, nog eens twee keer trappen. Op 500 meter voor de Poggio was er ruimte en zat hij meteen vooraan. Fenomenaal. Als je ziet waar hij een jaar geleden vandaan komt, dan maakt dat alles nog groter."