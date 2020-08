Straffe selectie Jumbo-Visma: drie klassementsrenners en Wout van Aert naar Critérium du Dauphiné

Naast NTT Pro Cycling, heeft ook Jumbo-Visma deze ochtend haar selectie bekendgemaakt voor de Critérium du Dauphiné. De Nederlandse ploeg start onder meer met Primoz Roglic, Steven Kruiswijk, Tom Dumoulin en Wout van Aert

Jumbo-Visma liet het voorbije weekend nog straffe dingen zien in de Tour de l'Ain met haar drie klassementsrenners en ook in de Critérium du Dauphiné zijn Primoz Roglic, Steven Kruiswijk en Tom Dumoulin er bij. De Dauphiné wordt gezien als de laatste voorbereidingswedstrijd op de Tour de France.



Wie er ook bij is, is Wout van Aert. Onze landgenoot won sinds de heropstart al de Strade Bianche en Milaan-Sanremo en nu gaat hij op jacht naar ritzeges in de Franse rittenwedstrijd. Ook Robert Gesink, Sepp Kuss en Tony Martin zijn van de partij.