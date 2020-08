Mathieu van der Poel benoemt de gemaakte fouten tijdens Milaan-Sanremo

Mathieu van der Poel maakt even de andere kant van de medaille mee. Hij schittert voorlopig nog niet. Paniek is volgens het kamp-Van der Poel niet aan de orde. Wel beseft de kopman van Alpecin-Fenix dat er op weg naar Sanremo fouten zijn gemaakt.

Wel is Van der Poel ervan overtuigd dat de basisconditie lang niet slecht is. "Anders kwam ik nooit met de beste vijf boven op de Poggio", zegt de Nederlander in HLN. "Ik miste enkel dat tikkeltje extra om mee te zijn met Alaphilippe en Van Aert. En ik heb een paar fouten gemaakt."

HAPERING

Van der Poel gaat daar iets dieper op in. "Zoals Greg Van Avermaet aangaf kwam er, op het moment dat Van Aert en Alaphilippe gingen, een hapering in de groep omdat Matthews tegen een muurtje reed. Ik had gelijk op het wiel moeten zittten. Ik zeg niet dat ik het had kunnen houden. Maar de kloof dichtfietsen op die twee was helemaal onbegonnen werk."

Ook in het vervolg had hij het mogelijk iets beter kunnen aanpakken. "Nadien had ik misschien iets zelfzekerder moeten zijn. Bij het feit dat ik twijfelde en dat die gedachte achteraf pas in me opkwam, past slechts één mogelijke conclusie: ik was gewoon niet goed genoeg."