OFFICIEEL: Canadese klimmer wordt meesterknecht van Chris Froome bij Israel Start-Up Nation

Een knappe transfer van Israel Start-Up Nation. De wielerploeg heeft Michael Woods kunnen wegplukken bij EF Education First Pro Cycling. Woods is een Canadese klimmer en hij moet Chris Froome volgend seizoen bijstaan in de Tour de France. Michael Woods zal ook zijn eigen kans mogen wagen in de klassiekers.

Zo is Israel Start-Up Nation aan een drukke transferperiode bezig, want de voorbije dagen haalden ze ook al Daryl Impey, Carl Fredrik Hagen en Patrick Bevin weg bij hun ploegen.