Tour komt eraan: win nu nog snel jouw versie van hét wielersimulatiespel Pro Cycling Manager / Tour De France 2020!

Eind augustus begint de Tour de France 2020 dan toch in Nice. Droomt u zelf soms van eeuwige roem? Dan hebben wij dé oplossing, want wij geven enkele versies van Pro Cycling Manager / Tour de France weg.

Ook dit jaar maakten NACON en Cyanide opnieuw de wielrensimulaties Pro Cycling Manger 2020 en Tour De France 2020.

PCM

Word de manager van een professionele wielerploeg, en behaal de ene naar de andere zege om de top van het klassement te bereiken. Pro Cycling Manager 2020 bouwt voort op de stevige fundamenten van de voorgangers en laat spelers deelnemen aan alle 21 officiële etappes van de Tour de France en meer dan 230 races – voor een totaal van 650 etappes. Er zijn verschillende nieuwe functies aan de game toegevoegd, inclusief:

Het managen van het moraal van je wielrenners in de career mode om dit essentiële aspect van de echte races na te bootsen

Een nieuw planningsysteem voor etappes dat je helpt teamleden slim in te zetten

Een dynamischere en agressievere AI die je dwingt je aan te passen en je strategie in realtime te verbeteren

Begeef je midden in de actie als wielrenner van één van de topteams in de Tour de France. Terwijl je elleboog tegen elleboog in het peloton rijdt, beleef je de aanvallen, uitbraken, sprints en andere intense situaties van deze beroemde race van heel dichtbij. Om de felbegeerde gele trui te mogen dragen, moet je de juiste tactiek kiezen en je uithoudingsvermogen slim beheren.



Tour de France 2020 is op verschillende manieren verbeterd en uitgebreid, met onder meer het volgende:

Toevoeging van de wielerklassieker Luik-Bastenaken-Luik, een race van 266 km met steile beklimmingen

Een opnieuw ontworpen interface die spelers beter laat anticiperen op het parkoers en de posities van concurrenten

Een diepere time-trial waarin beheer van houding en sprints van cruciaal belang zijn

Een realistischere AI die elke aanvalsmogelijkheid ziet

Een uniek aspect dat spelers nog dieper onderdompelt in de ervaring en binnenkort onthuld wordt

Wij geven een aantal versies weg van dit heerlijke spel, waardoor u ook voor de prijzen kan gaan. Vul de prijsvraag in, geef wel aan voor welke drager u dit spel wil winnen en met een beetje geluk ...