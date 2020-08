Mag Van Aert eens eigen kans gaan in de Tour? Tegenstrijdige signalen, renner zelf maakt zich geen zorgen

Wout van Aert mocht ook na de openingsrit in de Dauphiné de handen in de lucht steken. Ondanks dat Jumbo-Visma daar met zijn ronderenners op het klassement mikt, lag er dan toch ook een kans voor Wout van Aert. Hopen maar dat het straks in de Tour ook zo is.

Jumbo-Visma beperkte zich dus niet tot het veilig over de finish brengen van de klassementsmannen, maar bracht ook Van Aert in positie om voor de ritzege te gaan. "Hij voelde zich fit en het was een mooie aankomst voor hem", zegt Tom Dumoulin in HLN.

De voormalige Girowinnaar waarschuwt wel meteen dat dit misschien de laatste keer in lange tijd is. "Hij krijgt vanaf nu niet veel kansen meer, in de Dauphiné niet en in de Tour niet. Dan gaan we vol voor het klassement en zullen we dit soort dingen misschien minder doen voor Wout."

Van Aert zelf ziet zijn overwinning in de Dauphné dan weer als het bewijs dat de combinatie wel kan. "Heel veel mensen in België zijn misschien een beetje ongerust dat ik geen kansen zou krijgen. Zo zie je maar dat de vrees onterecht is."

Het blijft natuurlijk de vraag of het ook in de Ronde van Frankrijk mogelijk zal zijn. "Of er kansen komen voor mij in de Tour heb ik nog niet bekeken. Als er in een rittenkoers van vijf dagen al een kans is, dan zullen die er ongetwijfeld ook zijn in de Tour die drie weken duurt."