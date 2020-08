Niki Terpstra gaat twee maanden na zware val weer koersen en wel op Belgische bodem

Hoe waanzinnig snel is Niki Terpstra weer klaar geraakt om opnieuw te koersen. Uitgerekend een Belgische wielerwedstrijd mag de Nederlander opnieuw in het profpeloton verwelkomen: de Ronde van Wallonië. Terpstra zit in de selectie van Total Direct Energie voor de rittenkoers.

Op 16 juni maakte Terpstra een horrorcrash tijdens een trainingstocht en de gevolgen waren niet min. De diagnose was niet min, met een hersenschudding, gebroken ribben, een klaplong en een gebroken sleutelbeen. Het herstel verliep gelukkig veel beter dan verwacht. Het duurde niet al te lang eer Terpstra weer met de fiets kon rijden en hij kon zelfs onverwacht aansluiten op stage bij zijn ploeg. Exact twee maanden na zijn valpartij zal hij aan de start staan van de Ronde van Wallonië, die begint op 16 augustus en duurt tot 19 augustus. Time to race agian!😃 https://t.co/mYLsCcaMfB — Niki Terpstra (@NikiTerpstra) August 13, 2020 De andere renners van Total Direct Energie die aan de start komen zijn Adrien Petit, Anthony Turgis, Damien Gaudin, Pim Ligthart, Lorrenzo Manzin en Dries Van Gestel.