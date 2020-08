Storm teistert renners na aankomst in Dauphiné: rug van Tim Declercq staat vol rode bollen

Op de sociale media circuleren beelden van de rug van Tim Declercq die vol staat met rode bollen. Een souvenir aan de grote hagelbollen die plots vanuit de lucht keihard neerdaalden. Ook op de rug van Jelle Wallays staan van die bollen.

Vele teams keken zich de ogen uit. "Vele renners werden getroffen door een hagelstorm, erger dan we ooit hebben meegemaakt", laten ze bij Israel Start-Up Nation weten. "Het was totale chaos. In enkele seconden veranderde de weg in een schaatsbaan."

Within seconds the road looked like a ice rink and riders were desperately trying to stay on their bikes ... or to decide to walk up to the finish line on the ice... #criteriumdauphine @dauphine pic.twitter.com/u5UN2SM43F