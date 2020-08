Van der Poel ziet progressie na eerste podiumplek: "Niet zo dramatisch zoals het voorbije dagen werd voorgesteld"

De eerste podiumplaats in een wegwedstrijd in 2020 is een feit voor Mathieu van der Poel. Het uithangbord van Alpecin-Fenix eindigde derde in de Gran Piemonte. Volgens hem een teken dat het de goede kant uitgaat, al was het tegen de limiet aan koersen.

Het meest bepalende moment uit de wedstrijd kwam er op de voorlaatste klim. "Ik wist dat die helling cruciaal zou worden. Dat was ook zo, want de winnaar reed er weg." Bennett dus. "Toen hij ging, zat ik op mijn limiet en koos ik meteen mijn eigen tempo. Ik kwam daarna nog wel wat dichter. Maar ik had snel door dat het spurten zou worden voor plaats twee", zegt Van der Poel in HLN. Blij dat ik nog eens op het podium sta Nadat ook Ulissi nog een sprongetje waagde, werd het een sprint voor plek drie. Eentje die Van der Poel won met gemak. Al deed het toch pijn. "Ik voelde dat ik diep ben moeten gaan op die klim ervoor. Nu goed, blij dat ik nog eens op het podium sta. Slecht was het niet. En dus al zeker niet zo dramatisch als het de voorbije dagen werd voorgesteld." Van der Poel maakt zich sterk dat hij gestaag progressie maakt en zo op weg is naar zijn beste vorm. "Het supergevoel ontbreekt me nog, maar het gaat wel de juiste kant op."