Deceuninck-Quick.Step komt met update en geeft diagnose voor Remco Evenepoel vrij

Nadat Remco Evenepoel via een draagberrie uit de ravijn werd geholpen en met de ambulance naar het ziekenhuis werd gebracht, moesten er natuurlijk enkele onderzoeken uitwijzen hoe erg de schade nu juist was. Daar bestaat reeds meer duidelijkheid over.

Deceuninck-Quick.Step heeft in een update meer informatie gegeven over de verwondingen voor Remco Evenepoel. De ploeg benadrukt ook dat Evenepoel na zijn val ten allen tijde bij bewustzijn is gebleven. Sowieso zal hij wel enige tijd aan de kant staan. Evenepoel heeft zijn bekken gebroken en zijn longen gekneusd. Hij zal deze nacht nog in het ziekenhuis blijven ter observatie en dan zondag het vliegtuig naar België nemen.