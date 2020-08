Alpecin-Fenix met twee mannen op podium in Dwars door het Hageland, zege is voor Jonas Rickaert

Alpecin-Fenix is met de overwinning aan de haal gegaan in Dwars door het Hageland, zeg maar de Belgische mini-Strade Bianche. Jonas Rickaert rekende met zijn medevluchter af op de Citadel in Diest. Vermeersch maakte het feestje voor de ploeg enkel nog mooier.

In deze wedstrijd over de gravelwegen van het Hageland ging Jonas Rickaert op pad met de 22-jarige Nederlander Nils Eekhoff van Sunweb. Jumbo-Visma probeerde in de finale nog de kloof op de twee te dichten, maar het was tevergeefse moeite.

Zij zouden onder hun twee gaan uitmaken wie de overwinning boekte in deze mooie wedstrijd. Het werd Rickaert, die zich de sterkste toonde op de Citadel van Diest. Eekhoff was onderweg tot aan de limiet gegaan en had geen krachten meer over.

MOOISTE ZEGE UIT LOOPBAAN

Vermeersch werd nog derde, als veldrijder ligt het offroad-aspect hem dus wel. Een prachtig succes alleszins voor Alpecin-Fenix. Voor Rickaert is het de mooiste zege uit zijn carrière.