UPDATE: Remco Evenepoel bij bewustzijn nadat hij in ravijn belandde en met ambulance naar het ziekenhuis

Niet de verhoopte glorietocht, wel een vreselijke valpartij voor Remco Evenepoel. Net toen de finale aan het losbarsten was in de Ronde van Lombardije, is Evenepoel ten val gekomen.

In de eerste plaats hopen we natuurlijk op het beste voor de gezondheid van de jonge renner. Evenepoel is ten val gekomen in de afdaling van de Sormano. Evenepoel raakte een muurtje en duikelde zo de ravijn in. Een angstaanjagend beeld.

Ambulanciers zijn inmiddels ter plekke gekomen. Het is de vraag hoe diep in de ravijn Evenepoel juist is beland.

UPDATE: Een dokter van de organisatie heeft wel aan Deceuninck-Quick.Step laten weten dat Evenepoel bij bewustzijn is. De renner is ondertussen via een draagberrie verplaatst naar een ambulance. Die zal hem overbrengen naar een ziekenhuis. Evenepoel zou zelf ook al gepraat hebben met de dokters. Een zucht van opluchting gaat door vele wielerharten.