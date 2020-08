Training met Naesen, naar de windtunnel...: Tietema stoomt twee groentjes klaar om Vlaanderens Mooiste uit te rijden

Een succesvolle tocht maken op de wegen van de Ronde van Vlaanderen: een unieke ervaring voor wie het al heeft kunnen doen. Josse Wester en Devin van der Wiel gaan er zich ook aan wagen. Tot kort hadden zij nochtans amper op de fiets gezeten. Ze worden bijgestaan door Bas Tietema.

Kan een beginnende fietser door 50 dagen te leven als een professionele sporter de Ronde van Vlaanderen uitrijden? Dat is eigenlijk de vraag waar men een antwoord op zoekt in de 'Ronde van Tietema'. Op het YouTube-kanaal Tour de Tietema is te volgen welke stappen deze heren allemaal al gezet hebben.

Er wordt niets aan het toeval overgelaten. Er zit onder meer een test in een windtunnel en een training met profrenner Oliver Naesen bij. Zondag is het dan de grote dag. Dan gaan Tietema, Wester en Van der Wiel hun Ronde van Vlaanderen rijden.

"Als zij het niet halen, is het écht onmogelijk", laat Tietema weten. Volgens hem vertonen de waarden van de beginnende fietsers op korte tijd enorme verschillen. Op de sociale mediakanalen zal alles te volgen zijn onder #DeRondevanTietema.