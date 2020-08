Trentin wil herstellen op Belgische bodem, maar start ook niet zonder ambitie: "Weer een normaal gevoel krijgen"

Naast Greg Van Avermaet start ook Matteo Trentin voor CCC in de Ronde van Wallonië. De organisatie zal deze kleppers alvast graag zien komen. Voor Trentin zijn de omstandigheden wel niet optimaal. Daarom net kan dit een belangrijke koers zijn.

Trentin kwam ten val in Milaan-Sanremo en bezeerde hierbij zijn knie. Wel wilde de Italiaan afzakken naar de Ronde van Wallonië, die zondag van start gaat. "Mijn eerste doel is om weer een normaal gevoel te krijgen. Ik heb nog wat tijd nodig om weer volledig te herstellen. Er is nog genoeg tijd om verder te herstellen."

LICHAAM ONDER DRUK ZETTEN

Geleidelijk aan opbouwen in deze rittenkoers is het plan. "Ik zal de eerste dagen gebruiken om mijn lichaam onder druk te zetten. Als ik zie dat alles de goede kant opgaat, waarom dan niet iets proberen in de laatste twee dagen."

Een renner als Trentin wil immers overal wel het beste van maken, ook al mogen we dan niet de allerbeste versie van hem verwachten van in het begin. "Mijn conditie zal niet schitterend zijn bij de start van de koers, maar was in orde voor de valpartij."