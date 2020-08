Gele trui verandert nog van schouders: leider Roglic start niet in slotetappe Dauphiné

Roglic kwam in de vierde etappe ten val op iets meer dan tachtig kilometer van de aankomst. De Sloveen kon wel opnieuw zijn plek innemen in het peloton en reed de etappe nog uit. Nadien was het kwestie om de balans op te maken van zijn verwondingen.

Zijn ploeg Jumbo-Visma had al laten weten dat het Roglic de Dauphiné niet zou laten uitrijden als het dacht dat zo de Ronde van Frankrijk op het spel gezet ging worden. Zondagochtend deelde de ploeg officieel mee dat Roglic niet meer van start ging gaan.

🇫🇷 #Dauphiné



As a result of his crash yesterday, Primoz Roglic - leader in the GC and points classification - won’t start in the ultimate stage today. The evolution of his injuries will determine the plans for the upcoming races. Speedy recovery, @rogla 🤞 pic.twitter.com/xvam2hlX69