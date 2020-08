Van der Poel ondanks bemoedigende prestatie niet zeker of hij ooit Lombardije kan winnen: "Ik heb mezelf verrast"

Mathieu van der Poel valt zeker niet als klimmer te omschrijven, maar weerde zich heel aardig in de Ronde van Lombardije. Het scheelde niet veel of hij had in de aanloop naar de Civiglio kunnen aansluiten bij de kopgroep. Dit biedt perspectieven. Of niet?

Van der Poel reageerde in een verklaring via zijn ploeg Alpecin-Fenix op zijn tiende plaats in de Ronde van Lombardije. "Zoals voorspeld werd het een enorm lastige wedstrijd. Ik heb mezelf verrast. Het tempo in de wedstrijd lag ontzettend hoog, maar ik bleef bij de laatste tien, in het spoor van de echte klimmers. Dat had ik niet verwacht."

Dit resultaat is een opsteker naar kampioenschappen toe

Vooraf had hij geen grote ambities uitgesproken, maar deze prestatie toont aan dat er in de toekomst wel iets mogelijk moet zijn voor Van der Poel in Lombardije. Of is dat toch te hoog gegrepen? "Of ik hier ooit echt kan meedoen voor de overwinning? Dat wordt heel moeilijk. Dit resultaat is zeker een opsteker naar de kampioenschappen toe."

In elk geval gaat het de goede kant uit met Van der Poel. Dat belooft voor de volgende koersen. "Stilaan sta ik waar ik wil staan. Volgende week zal voor mij een rustigere week worden, maar hier en daar zal ik in mijn training de nodige accenten leggen voor de volgende wedstrijden."