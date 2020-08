Spandoek in de lucht met steunbetuiging voor Fabio Jakobsen boven zijn huis

Fabio Jakobsen is in eigen land aan het herstellen van zijn horrorcrash in de eerste rit van de Ronde van Polen. Dat de mensen daar enorm met hem meeleven, is visueel zichtbaar geweest in de vorm van een bijzonder spandoek.

Een zweefvliegtuigje liet het spandoek door het luchtruim klieven, onder andere boven de woning van Fabio Jakobsen. Met als bedoeling om de renner een hart onder de riem te steken. "Snel beter worden! Forza Fabio", was de glasheldere boodschap. Als Jakobsen het gezien heeft, zal het zeker en vast een hart onder de riem geweest zijn. De renner van Deceuninck-Quick.Step staat er duidelijk niet alleen voor. Dit vliegtuigje vloog zojuist boven ons huis (en dus boven die.van @FabioJakobsen ). Goed inzoomen. Maar heel gaaf!! @BasTietema @hetiskoers @deceuninck_qst #ForzaFabio pic.twitter.com/dF7z9Ka9tf — Casper, het soms vriendelijke spookje. (@repsackcasper) August 17, 2020