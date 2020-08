Gaviria aan het feest in de Limousin, verre ereplaats voor Philipsen

In de Tour du Limousin maakten we ons op voor een pittige finale na een erg leuke tweede rit. Konden de sprinters zich roeren?

In rit 2 trokken we in de Limousin naar Grand Etang de Saint-Estèph na een leuke en pittige rit van 174 kilometer.

Gaviria aan het feest

Aan het einde bleef een elitegroepje over voor een sprint, nadat onder meer Gaviria al oorlog had gemaakt en even in de aanval was gegaan.

De sprinter van UAE-Team Emirates bleef Suter en Ledanois voor met het nodige verschil. De tijdsverschillen zijn nog steeds klein in de Limousin, de beslissing zal dus de komende twee dagen vallen. Jasper Philipsen was de beste Belg op plaats twaalf.