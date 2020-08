"Ik weet niet hoeveel levens Remco heeft": Renner die carrière ten einde zag komen na val is optimistischer over Evenepoel

De zware val van Remco Evenepoel in de Ronde van Lombardije heeft er ook bij vele wielerliefhebbers en (ex-)wielrenners diep op ingehakt. Het is niet anders voor Joseba Beloki.

Joseba Beloki weet hoe het voelt om door een valpartij je carrière te zien wegvallen. Tijdens de Tour van 2003 viel hij in een afdaling en de toen 29-jarige Spanjaard werd nooit meer helemaal de oude na de breuk van onder meer zijn dijbeen.

Geschrokken

"Toen ik Evenepoel zag vallen, was ik enorm geschrokken", aldus Beloki tegen Marca. "Ik was bang, het deed me denken aan Pedro Horrillo. Maar ik ben optimistisch wat deze val betreft ... Ik weet niet hoeveel levens Remco heeft."

"Hij is nog jong, maar toonde al een kampioen te zijn. Hij zal terugkeren en nog winnen", pikte Samuel Sanchez - zelf een meesterdaler - meteen in. Het is duidelijk: de Spaanse toppers van de voorbije decennia geloven volop in een totale terugkeer van onze rondehoop.