Oplossing voor WK in de maak? Locatie heeft zich aangeboden voor volledig programma

Doordat het WK wielrennen in Zwitserland niet mogelijk bleek, moet de UCI op zoek naar een andere locatie. Best zo snel mogelijk, want de tijd dringt. De regio Toscane in Italië komt mogelijk met de oplossing en heeft aangeboden om het WK te ontvangen.

De organisatoren van de Ronde van Toscane en de Coppa Sabatini hebben aangekondigd dat zij een bod hebben gedaan om het WK van 20 tot en met 27 september te ontvangen, voor alle categorieën. Het volledige WK-programma zou dan nog kunnen afgewerkt worden. Dat moet als muziek in de oren van de UCI klinken. ONDERHANDELEN MET UCI Het WK zou dan doorgaan in de regio Valdera, in de provincie Pisa in Toscane. Uiteraard moet er wel nog onderhandeld worden met de UCI. De Ronde van Toscane en de Coppa Sabatini zijn twee eendagskoersen die sowieso doorgaan in september, respectievelijk op 16 en 17 september om precies te zijn. Enkele dagen later zou dan het WK van start kunnen gaan, als de organisatoren van de hierboven genoemde wedstrijden met de UCI tot een akkoord kunnen komen.