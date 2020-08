Geen podiummeisjes meer in de Tour, maar corona is deze keer niet de reden

Of de renners het spijtig vinden, laten we in het midden. Maar dit jaar zullen er in de Ronde van Frankrijk geen podiummeisjes meer zijn. Zowat de enige nieuwe regel in de Tour van dit jaar die NIET corona-gerelateerd is.

Organisator ASO heeft beslist dat twee podiummeisjes te seksistisch is. Daarom zal er in de komende Ronde van Frankrijk een podiummiss én een podiummister zijn. Kussen zit er dit jaar sowieso niet in, daarvoor is corona wél de schuldige. "Vroeger zag je de winnaars en truidragers omringd door twee vrouwen. Nu worden ze gehuldigd door een man en een vrouw. Het is nieuw, maar in Luik-Bastenaken-Luik en de Waalse Pijl doen we het al langer zo", klinkt het bij Tourdirecteur Christian Prudhomme. Zo worden de meeste seksistische kantjes langzaam maar zeker uit de sportwereld gewerkt. In 2018 kwam er een einde aan de zogenaamde 'pitspoezen' in de F1. Meisjes die moesten paraderen rond een F1-wagen en de mannelijke kijker moesten aantrekken.