Lotte Kopecky maakt favorietenrol helemaal waar en verlengt met bravoure haar titel in Koksijde

Lotte Kopecky loste vorig jaar An-Sophie Duyck af op de erelijst van Belgische tijdritkampioenes en had wel zin in een straf bisnummer. Niemand zou Kopecky kunnen tegenhouden in haar jacht op een tweede Belgische tijdrittitel op rij.

Sara Van de Vel had aan het eerste tussenpunt de beste tijd, tot topfavoriete Kopecky daar langs kwam. Die deed er in één klap 22 seconden af. Julie Van de Velde was daar derde op 33 seconden. Dan al lag een nieuwe Belgische titel dus te wachten op de beresterke Kopecky.

De renster van de Lotto Soudal Ladies bleef lustig doorvlammen: ze reed Shari Bossuyt, die als tweede gestart was, voorbij. Julie Van de Velde was na 39'09" alvast klaar met haar tijdrit. Van de Vel perste er nog alles uit en behaalde de zilveren medaille.

MINUUT VOORSPRONG VOOR KOPECKY

Kopecky was echter nog ruim een minuut sneller en liet er geen twijfel over bestaan dat zij de beste tijdrijdster is momenteel in ons land. Van de Vel was dus tweede, Van de Velde derde. Shari Bossuyt werd nog Belgisch kampioene bij de beloften, zij haalde het met een halve minuut van Britt Knaven, dochter van. Fien Van Eynde is kampioene bij de clubteams.