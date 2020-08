Ook Jumbo-Visma verrast door Ineos: "Welke strategie zullen ze nu uitspelen?"

Merijn Zeeman, ploegleider bij Jumbo-Visma, was net zo verrast als het merendeel van de koersliefhebbers toen Ineos met het nieuws naar buiten kwam dat Thomas én Froome niet zullen deelnemen aan de Tour de France.

"We haddden verwacht dat ze toch opnieuw met hun drietand zouden starten", zegt Zeeman bij Cyclingnews. "Maar deze selectie is neit veel zwakker dan diegene die wij verwacht hadden. Thomas en Froome zijn toprenners, maar Ineos vervangt hen met Giro-winnaar Carapaz. Ze hebben zo'n sterke ploeg in de breedte", klinkt het.

Eén kopman, of toch drie?

"Het wordt nu uitkijken welke strategie ze zullen hanteren. De vorige jaren was er altijd een gedeeld kopmanschap, nu is Bernal alleen de kopman. Of toch niet? Misschien proberen ze met Carapaz en Sivakov opnieuw drie leiders te creëeren voor de Tour. We zullen het snel te weten komen."