Rutger Wouters pakt uit met ferm laatste deel en is Belgisch kampioen tijdrijden bij elite zonder contract

De elite zonder contract hebben al een nieuwe Belgische kampioen in het tijdrijden: Rutger Wouters. Die moest wel enorm diep gaan. De renners van Thielemans - De Hauwere maakte het verschil tijdens een sterk laatste gedeelte.

Het was immers David Boucher die de beste tussentijd neerzette. Wouters zat daar op twee seconden. Boucher was als eerste vertrokken en had logischerwijs dus de toptijd toen hij opnieuw aan de meet passeerde. De man van Acrog - Tormans Balen deed er 35 minuten, 38 seconden en 25 honderdsten om de tijdrit af te leggen.

Daarmee haalde hij een gemiddelde van 46,6 kilometer per uur. Niet onaardig, toch. De grote vraag was: kan nog iemand beter doen? Jawel dus, want Ruger Wouters was aan de aankomst liefst nog eens tien seconden sneller dan Boucher. Goud voor Wouters dus, zilver voor Boucher. Het brons was voor Benjamin Verraes.