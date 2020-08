Topfavoriet van Aert monstert tegenstanders voor BK tijdrijden: "Als hij goed is, is hij soms héél goed"

Donderdag staat het Belgisch Kampioenschap tijdrijden gepland. Titelverdediger Wout van Aert lijkt in de vorm van zijn leven, het is dan ook maar de vraag wie in staat is om hem te kloppen.

Van Aert zelf wil er alleszins alles aan doen om opnieuw de Belgische titel binnen te halen. "Ik wil mijn trui nog wat vaker tonen aan het publiek. Ik heb enkel de tijdrit in Pau gereden in de Tour de France, voor de rest hen ik de trui niet kunnen laten zien. Ik ken hem alleen van in de kast te hangen", klinkt het al lachend.

Concurrentie

Wie ziet van Aert als zijn grootste concurrenten? Normaal gezien Remco Evenepoel, maar die is er niet bij na zijn zware val in de Ronde van Lombardije. "Door de bllessures van sommige jongens (Evenepoel & Lampaert), is het deelnemrsveld heel wat minder breed dan vorig jaar."

"Victor Campenaerts valt alleszins niet te onderschatten. Als hij start, doet hij dat om te winnen. Het is een echte specialist. Maar ik onderschat ook Thomas De Gendt niet. Als hij goed is, is hij soms héél goed", denkt de uittredende Belgische kampioen.