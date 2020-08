Remco Evenepoel en Fabio Jakobsen vinden steun bij elkaar: "Dat we beide nog leven betekent dat de wielersport nog niet klaar met ons is"

Remco Evenepoel en Fabio Jakobsen herstellen momenteel beide van zware blessures. De ploeggenoten schrokken de wielerwereld op met hun spectaculaire vallen in de Ronde van Polen en de Ronde van Lombardije.

De twee vinden nu dan ook steun bij elkaar. Remco Evenepoel deelde op Instagram een bericht dat hij en Jakobsen uitwisselde. "The Wolfpack geeft nooit op, we zullen terugkomen, Fabio", schreef hij daarbij.

In het bericht is te zien hoe de twee elkaar een hart onder de riem steken en elkaar motiveren. Evenepoel herstelt momenteel in Herentals, in het AZ Sint-Elisabeth. "Ik doe mijn best, maatje", heeft Evenepoel het over zijn comeback.

"Blijven vechten, maat. Ik ben trots op je eerste stappen", antwoordt Jakobsen. Er doken recent beelden op van Evenepoel die voor het eerst weer stappen zet. "Het feit dat zowel jij als ik nog leven betekent dat de wielersport nog niet klaar met ons is", klinkt het gemotiveerd bij Evenepoel.