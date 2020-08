Wout van Aert wil er zich tussen gooien op de Champs-Élysées: "Eerst maar eens zien of ik zo ver geraak"

De ene zege na de andere stapelt Wout van Aert op, maar in de Tour zal het voor hem werken worden voor de ploeg. Alles in functie van het geel in Parijs, voor Roglic of Dumoulin. Toch zou Van Aert met zijn huidige vorm ook eens zijn eigen kans moeten kunnen gaan.

Zelf ligt hij er niet wakker van. Meedoen voor de groene trui is er sowieso niet bij bevestigde Van Aert na het BK tijdrijden, want dat is een werk van elke dag. Zoals ik al gezegd heb: er zullen in de toekomst nog wel kansen komen. Ik heb de ploeg wel al laten weten dat ik mij er op de Champs-Élysées wil tussen gooien."

Sportief gezien liggen die dag misschien de meeste kansen

Dan kan het misschien wel: op de slotdag, als de beslissing over het geel al gevallen is? "Sportief gezien liggen er die dag misschien de meeste kansen." Als Van Aert ook de rit naar Planche des Belles Filles, die de dag voordien op het programma staat, goed kan verwerken.

Het is in elk geval iets om naar uit te kijken: een spurtende Van Aert op de Champs. Al beseft hij zelf als geen ander hoe lang de weg naar Parijs is. "Eerst maar eens zien of ik zo ver geraak. Ik weet waar ik over spreek", verwijst hij nog eens naar zijn val in de Ronde van Frankrijk vorig jaar.