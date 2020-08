Bob Jungels zowaar straks in ploegentrui en is na vijf jaar heerschappij geen kampioen van zijn land meer

Het was zo'n vertrouwd zicht: Bob Jungels in de nationale driekleur van zijn land, ook al reed hij dan voor Deceuninck-Quick.Step. De Luxemburger zal die kampioenentrui niet meer mogen dragen. Die eer is vanaf heden weggelegd voor Kevin Geniets.

Het moet een kleine sportieve aardschok zijn daar in Luxemburg: de voorbije vijf jaar was Bob Jungels steeds de nationale kampioen in het wegwielrennen. Ook dit jaar was Jungels in de running tot aan de streep om daar een volgende titel bij te doen.

Het werd een spurt met twee, met Kevin Geniets van Groupama-FDJ. Geniets bleek echter over de betere sprint te beschikken en wist zo Jungels te onttronen. Wel nog een troost voor Jungels: de zilveren medaille na de wegrit en het feit dat hij wel nog Luxemburgs kampioen in het tijdrijden is.