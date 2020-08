Na NK ook WK op de VAM-berg? Familie Van der Poel is allesbehalve voorstander

Het WK moet nog altijd een nieuwe locatie krijgen en... ook Nederland zou wel eens kandidaat kunnen zijn. In Drenthe zouden ze overwegen om het WK te organiseren, op en rond de VAM-berg, waar ook het Nederlands Kampioenschap is kunnen doorgaan.

Het is daar wel veel draaien en keren op smalle wegen. Is dat überhaupt te doen? "Neen, dat gaat niet", stelde Mathieu van der Poel aanvankelijk onomwonden in het flashinterview nadat hij net Nederlands Kampioen was geworden. "Ik vond het voor het NK al op het nippertje."

Mits een bepaalde voorwaarde liet de renner van Alpecin-Fenix de deur op een kier. "Misschien als er een lange aanloop wordt genomen en je dan plaatselijke ronden rijdt. We waren met 88 man. Om dan met een voltallig peloton hier te rijden, is niet echt logisch. Het is ontzettend smal. Mits een lange aanloop heeft het wel zeker potentieel. Het is lastig genoeg, dat weet ik wel zeker."

Jongens doe het wk gewoon in zandvoort op het autocircuit — Adrie Van der Poel (@adrievanderpoel) August 23, 2020

Mathieu is niet bijzonder wild over het idee, maar hield de kerk nog enigszins in het midden. Zijn vader Adrie deed er op Twitter geen doekjes om: een WK is op die plek niet mogelijk. "Jongens, doe het WK gewoon in Zandvoort op het autocircuit", kwam die met zijn eigen suggestie. Dus ook mits een lange aanloop kan het niet op de VAM-berg? "Blijft te smal", klinkt het.